Дополнение к компоненту joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Здавствуйте,

Есть компонент для Joomla - com_lxmenu110 (файлы дам). Компонент служит для создания выпадающего меню. В этом компоненте (в настройках) есть возможность выбора фона меню. Нужно добавиить возможность прозрачного фона, т.е что-бы фоном был фон сайта.

Кроме этого, есть возможность выбрать фон разделителя меню. Нужно добавить возможность определения рисунка (файл jpg или другой) для этого разделителя вместо фона.

Предлагайте, пожалуйста, сроки и стоимость проекта.

Спасибо

Joomla
15 лет назад
zulic
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
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