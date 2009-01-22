Дополнение к компоненту joomla

Здавствуйте,

Есть компонент для Joomla - com_lxmenu110 (файлы дам). Компонент служит для создания выпадающего меню. В этом компоненте (в настройках) есть возможность выбора фона меню. Нужно добавиить возможность прозрачного фона, т.е что-бы фоном был фон сайта.

Кроме этого, есть возможность выбрать фон разделителя меню. Нужно добавить возможность определения рисунка (файл jpg или другой) для этого разделителя вместо фона.

Предлагайте, пожалуйста, сроки и стоимость проекта.

Спасибо