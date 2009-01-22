Программинг под ключ

Здравствуйте. В ближайшее время мы планируем начать проект с использованием Brigtcove сервиса. В целом это будет вебсайт который на 80% будет использовать BC. Главное требование к соискателям – опыт работы с http://help.brightcove.com/developer/docs/player-api.cfm http://help.brightcove.com/developer/docs/media-api.cfm Ответы типа “сделаем” ...