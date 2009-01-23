Доработать движок ModX

Требуется фрилансер для создания сайта . Необходим сделать - шаблон с дизайном создать разделы подразделы и установить модули, Обязательно на Джумле, и установтить его на моем хостинге. Дизайн простой .. Наполнение делать не надо...Типовой ...
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Нужен профи(программист) по ModX!!!
Стучитесь в аську
Работа на сегодня небольшая)))
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