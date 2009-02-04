Доработка интернет-магазина "Росдвери"

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок209 просмотров
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Есть магазин http://rosdveri.ru/ в нем не отлажен каталог - фотки заливаются, но не изменяют размера, метатеги в админке нельзя проставить и т.д

Нужно доделать каталог, ну и потом возможно понадобятся какие-нибудь доработки

Двиг самописный.

Нужно еще прикрутить сайт к Ямаркету и желательно установить корзину.

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Без предоплаты

15 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
programmist
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$250
1 день
Сделано все быстро и качественно! Очень хороший специалист - рекомендую!
Приятный заказчик, с которым приятно работать. Никаких нареканий о некорректно поставленном ТЗ и о несвоевременной оплате нет. Всё в срок. Всем рекомендую!
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