Доработка интернет-магазина "Росдвери"

Есть магазин http://rosdveri.ru/ в нем не отлажен каталог - фотки заливаются, но не изменяют размера, метатеги в админке нельзя проставить и т.д

Нужно доделать каталог, ну и потом возможно понадобятся какие-нибудь доработки

Двиг самописный.

Нужно еще прикрутить сайт к Ямаркету и желательно установить корзину.

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