Разработка магазина для оптово-розничной торговли

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок281 просмотр
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Разработка магазина для оптово-розничной торговли. Подробности в файлах ТЗ. Оплата по Western Union.

15 лет назад
alex8764
59 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
crazy1408
Илья 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$600
20 дней
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