Разработка магазина для оптово-розничной торговли

Есть магазин http://rosdveri.ru/ в нем не отлажен каталог - фотки заливаются, но не изменяют размера, метатеги в админке нельзя проставить и т.д Нужно доделать каталог, ну и потом возможно понадобятся какие-нибудь доработки Двиг самописный. Нужно еще прикрутить ...