Интерактивная карта торгового центра

Сайт торгового центра, на Битриксе, в процессе разработки.

Требуется создать интерактивную карту ТЦ.

Цель карты:

1. Продавцы обозначают своё место на рынке.

2. Покупатель легко ориентируется на месте, находит то что ему нужно за 3 сек.

Примерный вид/ориентир - Google или Yandex Maps.

2D вполне достаточно, с элементами навигации, зумами и подсветками, и поиском.

Поиск - продавца, категории товара, определённого места на рынке(туалет, стоянка, администрация, и т.д.).

Карта должна быть интегрирована в сайт.

Если будущий разработчик может предложить какую-нибудь дополнительную полезную фишку - мы будем только рады её обсудить и возможно добавить в ТЗ.

Вопрос как это всё лучше претворить в жизнь? какую технологию лучше использовать? что требуется от заказчика?