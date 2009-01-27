Поиск по сайту на основе Яндекс.XML

Веб-программированиеЗавершен2 заявки176 просмотров
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Требуется скрипт поиска по сайте на основе Яндекс.XML, реализованный вместо существующего поиска по сайту www.softstarter.ru.

Поиск должен работать так, как вот на этом сайте http://www.sicon.ru/.

На странице выдачи результатов необходимо предусмотреть место для размещения рекламных блоков Яндекс.Директ (спецразмещение и обычное размещение) и Яндекс.Маркет

Предложения направляйте на [email protected]

15 лет назад
ayushkin
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
smdj
Dj Sm 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно, в срок, с соблюдением всех пожеланий. Чувствуется, что работает профессионал. Очень дружественный стиль общения. Большое спасибо! Рекомендую.
Грамотное задание, конкретные уточнения, своевременная оплата. Было очень приятно работать.
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