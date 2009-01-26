Скрипт поиска по базе mysql

Веб-программированиеЗавершен3 заявки359 просмотров
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Требуется поисковый скрипт по базе MySQL.

Условия:

- Joomla 1.5.8 - 1.5.9;

- Компонент и модуль PHP Pages.

PS: PHP Pages предоставлю.

MySQL
15 лет назад
Pan81
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
16 минут назад
15 лет назад
$100
2 дня
Огромное спасибо Евгению! Сделал все по высшему разряду и гораздо быстрее, чем предполагал. Всем рекомендую!
Хороший заказчик! Работали по полной предоплате. Всем рекомендую как порядочного человека!
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