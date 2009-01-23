Портал на друпале (с блогами).

При запускании скрипта, скрипт должен : 1) Сделать проверку обратных ссылок, с сайтов-друзей.Т.е. скрипт должен проверить, что ссылка на сайт A, есть на сайтах B,C,D,E и т.д. Должен проверить ссылки как с www так и без ...