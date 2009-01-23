Портал на друпале (с блогами).

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Дизайн и верстка в состав задач НЕ ВХОДЯТ.

Только программная часть.

15 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Skyter
Юрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$600
25 дней
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