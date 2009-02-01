Наложение информации на изображение

Веб-программированиеЗавершен21 заявка421 просмотр
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Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в одной папке.

Необходимо разработать программу (можно даже на php) которая выполнит следующее:

1. Каждая фото пропорционально уменьшится до 800 пикселей в ширину (высота пропорционально уменьшению ширины). Размер также должен уменьшиться, но чтобы качество не сильно ухудшилось.

Предыдущие версии файлов сохранять не нужно

2. В правом нижнем углу каждой фотографии должна появиться надпись:

12.01.2009 15-45 / это данные исходя из даты создания файла фотографии (т.е. не дата Вашего преобразования, а дата и время до работы вашей программы)

XXXXX, YYYY, ZZZZ/NNN /это данные берутся исходя из названия файла, он имеет кодировку XXXXXX_YYYY_ZZZZ_NNN

где XXXX, YYYY, ZZZZ, NNNN - значения абсолютно разной длины, нужно ориентироваться на символ "_"

Не нужен дизайн и прочее, работа разовая, единственно что хотелось бы видеть счетчик обработки, например обработано 100 файлов, через пять секунд 120 и так далее

15 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sadsanta
Кирилл 
86 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, все сделано на высшем уровне Программный код грамотен и хорошо структурирован, все понятно, поэтому даже не пришлось задавать лишних вопросов когда было необходимо внести поправки в части форматирования надписи. При подготовке ТЗ я допустил одну неточность, но она была реализована без проблем. Желаю удачи Кириллу и всем рекомендую!