Наложение информации на изображение

См. ТЗ. Дизайн и верстка в состав задач НЕ ВХОДЯТ. Только программная часть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в одной папке.
Необходимо разработать программу (можно даже на php) которая выполнит следующее:
1. Каждая фото пропорционально уменьшится до 800 пикселей в ширину (высота пропорционально уменьшению ширины). Размер также должен уменьшиться, но чтобы качество не сильно ухудшилось.
Предыдущие версии файлов сохранять не нужно
2. В правом нижнем углу каждой фотографии должна появиться надпись:
12.01.2009 15-45 / это данные исходя из даты создания файла фотографии (т.е. не дата Вашего преобразования, а дата и время до работы вашей программы)
XXXXX, YYYY, ZZZZ/NNN /это данные берутся исходя из названия файла, он имеет кодировку XXXXXX_YYYY_ZZZZ_NNN
где XXXX, YYYY, ZZZZ, NNNN - значения абсолютно разной длины, нужно ориентироваться на символ "_"
Не нужен дизайн и прочее, работа разовая, единственно что хотелось бы видеть счетчик обработки, например обработано 100 файлов, через пять секунд 120 и так далее
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