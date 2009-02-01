Наложение информации на изображение

Есть большое количество фотографий, различного размера, которые находятся в одной папке.

Необходимо разработать программу (можно даже на php) которая выполнит следующее:

1. Каждая фото пропорционально уменьшится до 800 пикселей в ширину (высота пропорционально уменьшению ширины). Размер также должен уменьшиться, но чтобы качество не сильно ухудшилось.

Предыдущие версии файлов сохранять не нужно

2. В правом нижнем углу каждой фотографии должна появиться надпись:

12.01.2009 15-45 / это данные исходя из даты создания файла фотографии (т.е. не дата Вашего преобразования, а дата и время до работы вашей программы)

XXXXX, YYYY, ZZZZ/NNN /это данные берутся исходя из названия файла, он имеет кодировку XXXXXX_YYYY_ZZZZ_NNN

где XXXX, YYYY, ZZZZ, NNNN - значения абсолютно разной длины, нужно ориентироваться на символ "_"

Не нужен дизайн и прочее, работа разовая, единственно что хотелось бы видеть счетчик обработки, например обработано 100 файлов, через пять секунд 120 и так далее