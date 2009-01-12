Объединение форума и сайта

Требуется объединить форум ( IP.Board 2.3.5 ) и сайт. т.е. люди, которые ввели логин пароль на сайте должны быть автоматически залогинены под тем же ником на форуме. и наоборот.

Сейчас есть только общая регистрация. т.е. пользователь регистрируется только на сайте.

Желательно должен быть человек, который выполнял похожую задачу.

Оставляем цену и срок.