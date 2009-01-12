Объединение форума и сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки224 просмотра
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Требуется объединить форум ( IP.Board 2.3.5 ) и сайт. т.е. люди, которые ввели логин пароль на сайте должны быть автоматически залогинены под тем же ником на форуме. и наоборот.

Сейчас есть только общая регистрация. т.е. пользователь регистрируется только на сайте.

Желательно должен быть человек, который выполнял похожую задачу.

Оставляем цену и срок.

15 лет назад
osterok
Ефимов 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
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