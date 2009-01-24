Курсы валют

$30
Веб-программированиеЗавершен14 заявок299 просмотров
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Нужен программный модуль, который вычисляет значение тайского бата к российскому рублю, доллару, евро, гривне, казахскому тенге, малайзийскому рингиту и белорусскому рублю.

вывод в текстовом виде.

брать можете с любого источника, главное чтоб работал.

значения вычисляются до сотых.

15 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sadsanta
Кирилл 
86 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Сделано быстро и качественно.