Функционал на jquery

Есть список компаний на сайте.

Нужно сделать.

пользователь из выпадающего списка выбирает тип компании.

Далее выбирает из списка на jquery нужные ему подкатегории. Помечает нужные чекбоксом чекед. При наведении курсором на подкатегорию показывается небольшая картинка соответствующей подкатегории.

После того как он закрывает менюшку выбора подкатегорий. Список компаний перезагружается без перезагрузки страницы и отображаются компании соответствующие заданному фильтру.

Сайт есть. Нужно вписать туда этот функционал.