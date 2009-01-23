Техзадание на VamShop (клон оськоммерц)

- доработка админ модуля

- создание товара который формируется из суммы различных товаров в зависимости от введенных данных

конкретно расчет дверей купе стоимость которой зависит от габарита и материала из корого она изготавливается (материал имеется в базе магазина) по несложной математической формуле

вводится габарит, материал наполнения (зеркало/стекло/деревяшка) - на выходе стоимость двери которая может упасть в корзину