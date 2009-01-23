VamShop

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Техзадание на VamShop (клон оськоммерц)

- доработка админ модуля

- создание товара который формируется из суммы различных товаров в зависимости от введенных данных

конкретно расчет дверей купе стоимость которой зависит от габарита и материала из корого она изготавливается (материал имеется в базе магазина) по несложной математической формуле

вводится габарит, материал наполнения (зеркало/стекло/деревяшка) - на выходе стоимость двери которая может упасть в корзину

15 лет назад
sammerson
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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