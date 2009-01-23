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- доработка админ модуля
- создание товара который формируется из суммы различных товаров в зависимости от введенных данных
конкретно расчет дверей купе стоимость которой зависит от габарита и материала из корого она изготавливается (материал имеется в базе магазина) по несложной математической формуле
вводится габарит, материал наполнения (зеркало/стекло/деревяшка) - на выходе стоимость двери которая может упасть в корзину
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