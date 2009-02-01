Написание скрипта для регистрации на сайте

$200
Веб-программированиеЗавершен4 заявки196 просмотров
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Нужен регистратор аккаунтов hotmail на пхп

адрес сайта https://signup.live.com

На форме кликаем "Получить адрес электронной почты в службе Windows Live" (Or get a Windows Live e-mail address) и выбираем @hotmail.com

Требования к скрипту:

- консольный без использования браузера

- высокая скорость работы и низкая нагрузка на сервер

Требования к исполнителю: умение работать с библиотекой curl

Подробности при общении

15 лет назад
pk2002
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
ebogdanov
Евгений 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$150
4 дня
Задача оказалась сложнее чем предполагалось изначально Несмотря на это, Евгений с ней успешно справился От работы с ним остались только положительные впечатления Рекомендую как профессионального и добросовестного исполнителя
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