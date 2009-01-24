Добавить в скрипт pop баннера GEOIP

Проблема такая. Работал сайт на Joomla с компонентом iJoomla News Portal на одном хостинге. После перехода на другой хостинг перестали работать ссылки(грузится пустая страница) на некоторые разделы и категории. Причём это те ссылки, которые касаются компонента iJoomla ...