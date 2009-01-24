Изменить цвет ссылки:)

Веб-программированиеЗавершен8 заявок202 просмотра
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На сайте www . ukr - firma . com есть краткий рубрикатор, на против него есть красные цифры, это обозначает количество добавленных предприятий.

Нужно изменить красный цвет на зеленый.

Пишите цену:)

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mamamiya
Георгий 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую.
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