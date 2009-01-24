Изменить цвет ссылки:)

Кодинг и подключение модулей, например к ЦМС Битрикс. Пишите ваши сроки за которые вы максимально быстро выполните и вашу цену.
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На сайте www . ukr - firma . com есть краткий рубрикатор, на против него есть красные цифры, это обозначает количество добавленных предприятий.
Нужно изменить красный цвет на зеленый.
Пишите цену:)
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