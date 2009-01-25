Простенький Excel калькулятор

Интересует комплексный подход: 1. Верстка 2. Внедрение дизайна на движок и-магазина vamshop 3. Тестирование 4. Регистрация в осн. поисковых системах 5. Обновления на более новые версии движка vamshop 6. Сопровождение проекта Есть желающие взяться за работу?)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простой калькулятор ширины обложки книги в MS Ecel.
Должен работать вот так (но в экселе):
http://artem.oligarch.us/calculators/spinewidth/
То есть вводишь число, выбираешь тип бумаги и получаешь результат в третьем окошке.
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