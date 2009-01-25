Простенький Excel калькулятор

Веб-программированиеЗавершен14 заявок310 просмотров
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Нужно сделать простой калькулятор ширины обложки книги в MS Ecel.

Должен работать вот так (но в экселе):

http://artem.oligarch.us/calculators/spinewidth/

То есть вводишь число, выбираешь тип бумаги и получаешь результат в третьем окошке.

15 лет назад
php4world
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
elnair
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Решил поставленную задачу очень быстро - менее часа. Обязательно буду использовать в дальнейших проектах. Большое спасибо!
Поставил бы и 12 баллов =), всем рекомендую
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