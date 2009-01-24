Каталог фирм и товаров

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Нужно установить на сайт(joomla)

каталог фирм, регистрацию пользователей и возможность публиковать прайсы

вот пример

http://071.brk.ru/clients/54/1545/2

а так же поиск по товарам и фирмам

бюжет 1 200 руб.

оплата по факту по веб моней

15 лет назад
allrite
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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