Каталог фирм и товаров

Требуется создать каталог. набросок дизайна есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить на сайт(joomla)
каталог фирм, регистрацию пользователей и возможность публиковать прайсы
вот пример
http://071.brk.ru/clients/54/1545/2
а так же поиск по товарам и фирмам
бюжет 1 200 руб.
оплата по факту по веб моней
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