В общем есть база SQL, с нарушенным синтаксисом, требуется ГРАМОТНЫЙ специалист, который проконсультирует как найти элементы которые нарушают синтаксис, и как это исправить. Для знающих людей должен быть сущий пустяк. P.S. БД от DLE СУБД разумеется mySQL Всем ...