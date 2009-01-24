Доделать сайт на Битрикс

Необходимо переделать дизайн JW Flash Player по готовым PSD. - цвета, кнопочки, иконки. О плеере можно почитать здесь: http://www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player/ Скачать исходники здесь: http://developer.longtailvideo.com/trac/ Графику я предоставлю заинтерсованному исполнителю - она не сложная. У вас должен быть опыт работы с AS ...