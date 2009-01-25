Скрипт на JavaScript.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки199 просмотров
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Нужен скрипт который будет выводить всплывающие окошко внизу(где часы у Windows),ну естественно в пределах браузера. Окошко должно быть оформлено в стиле QIP,ICQ т.е. создать эффект прихода нового сообщения.

Сроки 1-2 дня. Оплата по факту. Если есть готовые решения то жду. Цену указать.

Javascript
15 лет назад
ustin
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
alekseevmisha
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Быстро сработал. Сделал нужное качественно. Спасибо, обращусь еще обязательно.
Приятно было работать. Никаких задержек с оплатой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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