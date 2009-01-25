Скрипт на JavaScript.

Нужен скрипт который будет выводить всплывающие окошко внизу(где часы у Windows),ну естественно в пределах браузера. Окошко должно быть оформлено в стиле QIP,ICQ т.е. создать эффект прихода нового сообщения.

Сроки 1-2 дня. Оплата по факту. Если есть готовые решения то жду. Цену указать.