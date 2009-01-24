Скрипт формы обратной связи

Необходимо разработать программу, которая автоматически постит объявления на сайт газеты Из рук в руки (http://irr.ru/). Имеем - зарегистрированный аккаунт (если есть ограничения по количеству объявлений с одного аккаунта - то делаем их несколько) Таблицу с объявлениями - в ...