Скроллинг для материала в Joomla.

Нужно сделать полосу прокрутки для материалов Joomla.

Есть новость, она выводится на сайте в ограниченной области. Т.к. новость вся не убирается - должна быть прокрутка. Полоса прокрутки должна быть из графических файлов. т.е. есть графика как должна выглядеть прокрутка. Такая прокрутка будет у компонента новостей + у текста.

Товарищи, активнее, пожалуйста =)