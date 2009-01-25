Работа для программиста на JavaScript

Для разработки видечата требуется специалист red 5 бюджет после небольшого собеседования с кандидатом, обсуждения деталей и уточнения ТЗ оплата достойная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать скрипт, который описан в прикреплённом техническом задании.
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