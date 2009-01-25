Работа для программиста на JavaScript

Нужно сделать полосу прокрутки для материалов Joomla. Есть новость, она выводится на сайте в ограниченной области. Т.к. новость вся не убирается - должна быть прокрутка. Полоса прокрутки должна быть из графических файлов. т.е. есть графика как ...