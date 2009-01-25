ДЛЕ грабер исправить недочеты

Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Есть грабер на дле но когда он работате то в конце он не допарсивает страницы.

Нужно это исправить. И добавить функцию за логгиниться на сайте.

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15 лет назад
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
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