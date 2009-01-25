Парсер поисковых систем

Требуется написать программу - парсер поисковой выдачи, основная задача которой проверка позиций в поисковых системах для разных сайтов. Список запросов программа программа подбирает сама, исходя из анализа тега . Теперь более детально: </p><p>Загружаем в программу текстовый файл со списком нужных страниц разных сайтов </p><p><a href="http://site1.ru/stranica5.html">http://site1.ru/stranica5.html</a> </p><p><a href="http://site2.ru/stranica12.html">http://site2.ru/stranica12.html</a> </p><p><a href="http://site3.ru/stranica8.html">http://site3.ru/stranica8.html</a> </p><p><a href="http://site4.ru/stranica9.html">http://site4.ru/stranica9.html</a> </p><p><a href="http://site5.ru/stranica12.html">http://site5.ru/stranica12.html</a> и так далее, программа заходит на каждый из сайтов и анализируя тег title создает запрос для этого сайта. Следующий этап это проверка позиций по данным запросам (глубина 150). Сохранение результатов. Проверка происходит только по Яндексу. Указывайте свою цену и сроки. Оплата по факту. Исполнителям с хорошими отзывами возможна предоплата. Заинтересован в последующем сотрудничестве.</p>