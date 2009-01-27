Доработка модуля Joomla YOOtooltip

$40
Веб-программированиеЗавершен2 заявки172 просмотра
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Модуль Joomla! - YOOtooltip

есть эскиз кухни. на ней расставлена продукция. посмтреть можно - www.hozyayshka.ru (раздел - Продукты от хозяюшки)

что нужно - при наведении на на продукт:

1. он подсвечивается

2. всплывает облако с текстом

некоторые продукты на кухне накладываются друг на друга.

на данный момент работает в Опере и Мозилле. Нужно сделать, чтобы работало в Эксплорере.

Joomla
15 лет назад
nn4
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$40
1 день
Всё круто сделал. очень помог, уложился во время. вобщем я доволен и всё такое.
Терпеливый и честный заказчик! Понятно объяснил задачу, быстро проверил работу и оплатил.