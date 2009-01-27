Доработка модуля Joomla YOOtooltip

Каждый день (кроме выходных) в конкретной директории появляются несколько excel-файлов (см. прил.) Необходимо: 1. Автоматически/в ручную забирать файлы, переносить содержимое в SQL-таблицу (структура аналогична файлу) и удалять файлы после успешного переноса. 2. Сделать контрол .ascx для принудительного ...
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есть эскиз кухни. на ней расставлена продукция. посмтреть можно - www.hozyayshka.ru (раздел - Продукты от хозяюшки)
что нужно - при наведении на на продукт:
1. он подсвечивается
2. всплывает облако с текстом
некоторые продукты на кухне накладываются друг на друга.
на данный момент работает в Опере и Мозилле. Нужно сделать, чтобы работало в Эксплорере.
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