Настройка отображения главной страницы в Joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки185 просмотров
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При использовании в joomla 1.0.15 компонент joomsef и joomfish и установке в настройках разных доменов для разных языковых локализаций сайта на втором языковом домене перестаёт срабатывать функция отображения главной страницы - function frontpage() из скрипта /components/com_content/content.php, т.е. перестаёт отображаться материал на главной странице.

Требуется это исправить.

Joomla
15 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Оперативно и грамотно всё настроил, разобрался со всеми тонкостями. Всё выполнено в четком соответствии с заданием. Рекомендую.
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