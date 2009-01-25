Настройка отображения главной страницы в Joomla

Заливаем(с компа и по юрл) 1 файл к нам на сайт и он автоматом перезаливается на эти обменники через мои учетные записи: depositfiles.com letitbit.net uploadbox.com fileshare.in.ua openfile.ru vip-file.com rapidshare.com Должно получится что-то вроде http://mysite.ru/f7ef8iw/ и по этой ссылке отображаются все ссылки на файлобменники. В ...