Скрипт онлайн видео

На основе существующего PSD макета. DIV+CSS. Контент частично есть, остальное - заверстать временным. С предложенияи по предоплате не обращаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте, нужен
1) Это Онлайн Видео скрипт!
2) На главной странице располагаются новости(видео) которые при обновлении меняются местами.
3) Что бы можно было создавать разделы.
4) Когда заходишь в раздел, там видео клипы и тоже меняются местами при обновлении.
5) Что бы когда видео файл добавляешь он конвертировался в flv формат.
5) При добавление видео что бы автоматом делались скрины видео определённого размера и несколько штук(что бы выбирать какой скрин поставить на новость).
6) Сылки на видео должны меняться через определённое время.
7) Возможность коментирования новостей.
8)Регистрация новых пользователей на сайте
9) Возможность загружать пользователям свои новости(видео)
желательно скрипт должен работать на Windows системе
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