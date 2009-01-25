Онлайн парсинг нескольких страниц

Требуется реализовать скрипт парсинга нескольких страниц в закрытой паролем области аукциона copart.com. Этот раздел имеет смысл смотреть в будние дни с 18 до 24 по Москве, так как в это время проходят торги. Раздел представляет собой список площадок со ссылками, нажав на которую в новом окне открывается джава апплет с ходом торгов.

Итак, скрипт должен выполнять вход на оригинальный сайт, и получать код страницы, и выводить его. В итоге должна получиться страница (аналогичная разделу "Virtual sales"/"Ход торгов" на оригинальном сайте), со списком ссылок, при нажатии на ссылку, должно появляться popup окно с html кодом для подгрузки апплета.

Так как, как сами торги начинаются только завтра в 18, предлагаю начать в реализации входа на сайт.

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