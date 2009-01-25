Доработка скрипта

Сначала парсим странички с японского сайта. Получаем нужные данные. Сохраняем информацию в БД для последующего поиска. Работа с UTF-8.

Скрипт уже есть. Нужно отладить и доработать. Это значит, что нужно уметь разбираться в чужом коде. Также требуется знать: PHP, MySQL, sphinx, XML-RPC.

Прошу писать только тех, кто либо работал ранее с sphinx, либо уверен, что может разобраться.

Подробное ТЗ высылаю почтой.