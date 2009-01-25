Доработка скрипта

Нужен php-скрипт, реализующий следующие функции: 1. заносим в таблицу список строк (которые могут содержать обычный текст и html-теги) 2. на страницы сайта устанавливается php-код, который при первом обращении к странице случайным образом выбирает из списка какие строки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сначала парсим странички с японского сайта. Получаем нужные данные. Сохраняем информацию в БД для последующего поиска. Работа с UTF-8.
Скрипт уже есть. Нужно отладить и доработать. Это значит, что нужно уметь разбираться в чужом коде. Также требуется знать: PHP, MySQL, sphinx, XML-RPC.
Прошу писать только тех, кто либо работал ранее с sphinx, либо уверен, что может разобраться.
Подробное ТЗ высылаю почтой.
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