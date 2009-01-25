Разработка скрипта под Joomla

Нужен php-скрипт, реализующий следующие функции:

1. заносим в таблицу список строк (которые могут содержать обычный текст и html-теги)

2. на страницы сайта устанавливается php-код, который при первом обращении к странице случайным образом выбирает из списка какие строки на этой странице отображать и заносит информацию об этом в таблицу (далее, при обращении к этой странице отображаются именно эти строки)

-также, код может устанавливаться на страницы в виде pcode(1), pcode (2), ... - при первом вызове покажет 1 строку, при втором вызове - следующие 2 строки

-в первую очередь выбираются свободные строки, затем те, которые установлены всего 1 раз и т.д.

- нужен фильтр урлов страниц - указать строки черного списка, если они встречаются в урле страницы, то строки на ней не размещаем

3. в настройках должно быть - сколько строк закреплять за каждой страницей