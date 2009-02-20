Разработать скрипт мини-магазина по продажи mp3

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Работа не сложная, но нужно уметь работать с платежными системами(необходимо будет подключить смс биллинг, wm и yandex.деньги)

Более подробно о работе опишу при связи, в 9660399