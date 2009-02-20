Разработать скрипт мини-магазина по продажи mp3

$200
Веб-программированиеЗавершен5 заявок202 просмотра
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Работа не сложная, но нужно уметь работать с платежными системами(необходимо будет подключить смс биллинг, wm и yandex.деньги)

Более подробно о работе опишу при связи, в 9660399

15 лет назад
danstudio
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrio_Weblancer
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
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