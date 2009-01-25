Требуется установить cPanel

Требуется оказать помощь в покупке и установке cPanel.

ROOT доступ имеется.

Только профессионалам.

В личку просьба не писать.

В предложении указывайте стоимость лицензии на месяц (оплатить сможем Webmoney, Яндексом), стоимость работы по установке и настройке панели, и обязательно срок (сроки у нас горят).

Либо может предложите свой вариант панели управления с наиболее мощным и удобным в использовании функционалом.