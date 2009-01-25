Десктоп программа для windows, сбор из веба

Сначала парсим странички с японского сайта. Получаем нужные данные. Сохраняем информацию в БД для последующего поиска. Работа с UTF-8. Скрипт уже есть. Нужно отладить и доработать. Это значит, что нужно уметь разбираться в чужом коде. ...