Десктоп программа для windows, сбор из веба

$100
Веб-программированиеЗакрыт24 заявки517 просмотров
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Осуществляется сбор информации из веба по xml. нужно написать десктоп-программу, которая будет выдавать на монитор пользователя некоторую суммарную информацию из собранного.

нужен опыт в написании десктоп-программ под виндоус.

подробности при переписке.

15 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад