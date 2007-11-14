danstudio

Даниил Ввв danstudio

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

SEO продвижение сайтов, оптимизация под ПС. Дорого, качественно

  • Создание шаблона под Datalife Engine

    $80

    Необходимо создать шаблон под CMS Datalife Engine (дизайн, верстка, js эффекты). Работать будет только с тем, кого устроит цена – 80$ и при наличии в портфолио нормальных вебдванольных дизайнов (пример, эта студия – _ttp://0-day.info/portfolio.php) Жду предложений.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать скрипт мини-магазина по продажи mp3

    $200

    Просьба писать только профессионалам, людям с отзывами и портфолио. Студиям не беспокоить. Работа не сложная, но нужно уметь работать с платежными системами(необходимо будет подключить смс биллинг, wm и yandex.деньги) Более подробно о работе опишу при связи, в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Форум "под ключ"

    $250

    Необходим человек, который поднимет форум, сделает оригинальный дизайн настроит и установит все это дело. Создаст темы. В общем "под ключ" Скорее всего IPB 1.3 Форум интим тематики, аналог - sexnarod.ru Мы ищем человека, с которым могли бы работать и ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать ТЗ для Соц. сети

    $250

    Написание ТЗ для Соц. сети. Написание в короткие сроки 2 недели. Оплата 20% после предоставления чернового варианта , и 80% после предоставления полного ТЗ. Предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе. Предоставление консультаций. Обязательно должны будут описаны Общая система, общие ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать скрипт партнерской программы (PHP)

    $1000

    Нужно создать клон(по функциям) партнерской программы adultprofit.ru Умение писать скрипты для работы с большими нагрузками ОБЯЗАТЕЛЬНО Умение писать красивый код - обязательно Умение выполнять работу в срок - ОБЯЗАТЕЛЬНО Умение работать с биллингами(Русский Биллинг) - желательно Контакты icq: 608-042 e-mail: [email protected]

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Требуется создать дизайн(если это можно назвать дизайном) по подобию xuk.ru | myass.ru От вас нужен только сверстанный файл, тянучка, все блоки копируем с выше указанных сайтов. Жду скрин выполненной работы, связываемся, оплачиваю

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
Andrio_Weblancer
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$200
10 баллов
15 лет назад
Разработать скрипт мини-магазина по продажи mp3
Спасибо за работу
Все гут
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