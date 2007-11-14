Необходимо создать шаблон под CMS Datalife Engine (дизайн, верстка, js эффекты). Работать будет только с тем, кого устроит цена – 80$ и при наличии в портфолио нормальных вебдванольных дизайнов (пример, эта студия – _ttp://0-day.info/portfolio.php) Жду предложений.
- $80Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Просьба писать только профессионалам, людям с отзывами и портфолио. Студиям не беспокоить. Работа не сложная, но нужно уметь работать с платежными системами(необходимо будет подключить смс биллинг, wm и yandex.деньги) Более подробно о работе опишу при связи, в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Необходим человек, который поднимет форум, сделает оригинальный дизайн настроит и установит все это дело. Создаст темы. В общем "под ключ" Скорее всего IPB 1.3 Форум интим тематики, аналог - sexnarod.ru Мы ищем человека, с которым могли бы работать и ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $250
Написание ТЗ для Соц. сети. Написание в короткие сроки 2 недели. Оплата 20% после предоставления чернового варианта , и 80% после предоставления полного ТЗ. Предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе. Предоставление консультаций. Обязательно должны будут описаны Общая система, общие ...Копирайтингнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужно создать клон(по функциям) партнерской программы adultprofit.ru Умение писать скрипты для работы с большими нагрузками ОБЯЗАТЕЛЬНО Умение писать красивый код - обязательно Умение выполнять работу в срок - ОБЯЗАТЕЛЬНО Умение работать с биллингами(Русский Биллинг) - желательно Контакты icq: 608-042 e-mail: [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн(если это можно назвать дизайном) по подобию xuk.ru | myass.ru От вас нужен только сверстанный файл, тянучка, все блоки копируем с выше указанных сайтов. Жду скрин выполненной работы, связываемся, оплачиваюДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется создание дизайна для развлекательного сайта Подробное ТЗ сообщу в icq: 9660399 Оставляйте ссылки на портфолиоДизайн сайтов57 заявокЗакрыт16 лет назад