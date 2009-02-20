Создание шаблона под Datalife Engine

Перевести 1 файл cdr x4 на cdr11!! срочно!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать шаблон под CMS Datalife Engine (дизайн, верстка, js эффекты).
Работать будет только с тем, кого устроит цена – 80$ и при наличии в портфолио нормальных вебдванольных дизайнов (пример, эта студия – _ttp://0-day.info/portfolio.php)
Жду предложений.
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