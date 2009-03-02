Дизайн сайта Веб студии

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры

Требуется дизайн для сайта веб студии.

Требования к исполнителю: обязательное наличие своего портфолио (от 10 работ), желание работать, способность выполнять работу точно в срок, умение реализовывать задуманное на уровне следующих работ:

http://robgoodlatte.com/

http://www.homedesignfind.com/

http://www.dawghousedesignstudio.com/

Срок на работу: 10 дней.

Сумма и способ оплаты: 10 000 WMR.

Предоплата: возможна (30% с протекцией).

Примечание: После качественного выполнения данной работы возможно долгосрочное сотрудничество.

Из-за соображений надежности накладываю кое-какие ограничения: На 3 день вы должны показать дизайн главной страницы сайт (хотя бы набросок, который будет дорабатываться). Если вы не уложились в 10 дней, то каждый последующий день, это минус 10% от оговоренной выше суммы. Если вы не укладываетесь в 15 дней, то мы прекращаем сотрудничество без какой-либо оплаты.

Все свои предложения просьба оставлять здесь.