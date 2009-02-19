Сделать дизайн и свертсать шаблон для любой CMS

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок342 просмотра
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Сайт для детского спортливного клуба.

Входная страница:

- картинка + флэшка(появление слова "Прометей" в 3 этапа) со звуком (парам-парам-пам ууу) из ералаша

Струкрута сайта:

- О нас

- Спорт (новости, события)

- Отдых (новости, события)

- Фото галерея

- Видео

- Форум

Надо сделать первую страницу (картинки и более подробное описание будет позже)

и

предложить CMS и шаблон ))

Хочется, чтобы сайт был похож на http://bananastreet.ru/

15 лет назад
mdomansky
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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