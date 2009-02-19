Дизайн ряда сайтов.

Дизайн сайтовЗакрыт83 заявки688 просмотров
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Нужен хороший дизайнер. Платим 150-200 wmz за макет. В первую очередь интересует качество и сроки. Работы много. Если Вы из Киева - можно обсудить вариант работы на ставке.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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