Додизайнить - порезать - поставить на Joomla

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок211 просмотров
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www.matricom.com.ua - старый сайт

matricom2.flint.kiev.ua - прообраз нового дизайна

ТЗ в файле

нужны цены отдельно

редизайн + порезка

joomla с програмированием

если есть предложения по дизайну с 0 - предлагайте... если в бюджет впишусь буду брать

Joomla
15 лет назад
Andy_325
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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