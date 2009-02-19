Додизайнить - порезать - поставить на Joomla

Добрый день. Нужно разработать дизайн для автопортала, который по структуре и функционалу похож на auto.ru Оставляйте свои предложения,в них указывайте,что нового вы можете привнести в такую затасканную отрасль как автопорталы. Все предложения скрыты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
www.matricom.com.ua - старый сайт
matricom2.flint.kiev.ua - прообраз нового дизайна
ТЗ в файле
нужны цены отдельно
редизайн + порезка
joomla с програмированием
если есть предложения по дизайну с 0 - предлагайте... если в бюджет впишусь буду брать
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