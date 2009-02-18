Здравствуйте. Необходимо разработать дизайн для сайта туристической фирмы. (логотип у компании есть) Дизайн должен быть выполнен профессионально,креативно,с оригинальной идеей,концепцией. Нужен креативный подход !!! Портфолио обязательно !!! Сроки 3-5 дней. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн сайта с элементами Flash
icq 404376654
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