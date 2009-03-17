Дизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен121 заявка1100 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн для сайта туристической фирмы. (логотип у компании есть)

Дизайн должен быть выполнен профессионально,креативно,с оригинальной идеей,концепцией.

Нужен креативный подход !!!

Портфолио обязательно !!!

Сроки 3-5 дней.

Жду ваших предложений.

Дизайн сайта
15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
NK-Studio
Studio 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$300
3 дня
Очередной раз !!! И все отлично !!! Результатами доволен !!! профессионалы своего дела ! очень радует креативный подход к поставленным задачам! Будем сотрудничать !!!
В очередной раз хорошо сработались. Никаких проблем во время работы не возникло. Ждем следующий проектов!
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