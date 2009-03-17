Сайт представляет из себя веб-сервис, с которым клиенты взаимодействуют в течение дня. Дизайн должен быть легким, понятным и приятным для восприятия. Внутрення часть сайта - либо формы ввода данных, либо таблицы с выводом информации. Просьба не кидать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн для сайта туристической фирмы. (логотип у компании есть)
Дизайн должен быть выполнен профессионально,креативно,с оригинальной идеей,концепцией.
Нужен креативный подход !!!
Портфолио обязательно !!!
Сроки 3-5 дней.
Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $120
Нужно сделать редизайн сайта, без верстки www.imunotehnomed.mdДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $500
1. Оставить идею с лампочками, в шапке должна быть по сути такая же картинка, т.к. потом к ней будет рисоваться флешка, с практически таким же содержанием как сейчас. 2. Логотип остается (вышлю в векторе, или любом другом ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Модифицировать/переработать шаблон оформления Simple (www.dokuwiki.org/template..) для движка DokuWiki, а именно: 1. Сделать тему шириной 1024 пикселя, центрированная 2. Стиль: минимализм, преобладает белый фон 3. Переместить, добавить некоторые ссылки. Не требует написания дополнительного функционала 4. Сверстать ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $250
Дизайн сайта о webmoney красивый надо :)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо разработка нового дизайна сайта. Существует нынешний сайт а также на другом доменном имени новая версия сайта с новой навигационной структурой. Необходимо разработать дизайн сайта в соответствии с новой навигационной структурой. Первоначально требуется предоставить ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется нарисовать дизайн сайта ( предоставление услуги регистрации доменов ) Обязательно в стиле WEB 2.0 Предложения принимаются только с демонстрацией работы подобного направления. Стоимость договорная , с уважением.Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать: редизайн существующего сайта http://schastie.by/ возможно стоит немного расширить функционал (например, что бы люди могли оставлять отзывы, комментарии на статьи) верстку раскрутку 1-2 баннера Указывайте, пожалуйста, стоимость работ.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Дизайн сайта с играми Красиво и просто. Только Диза, без верстки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Разработать дизайн сайта на основе существующего. Конкурс для молодых дизайнеров. Желательно: -минималистичный дизайн -серый и синий цвета Победителю: -20 $ - все что причитается от заказчика в профиль дизайнеруДизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад