Доброго времени суток! Нужен презентабельный, легкий для просмотра дизайн к сайту по трудоустройству http://ingek.com Ваши предложения, суммы, сроки и портфолио пишите в личку или на контакты, расположенные в моем профиле. Обязательное требование - дизайнер должен проживать в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать:
редизайн существующего сайта http://schastie.by/
возможно стоит немного расширить функционал (например, что бы люди могли оставлять отзывы, комментарии на статьи)
верстку
раскрутку
1-2 баннера
Указывайте, пожалуйста, стоимость работ.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Дизайн сайта с играми Красиво и просто. Только Диза, без верстки.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Разработать дизайн сайта на основе существующего. Конкурс для молодых дизайнеров. Желательно: -минималистичный дизайн -серый и синий цвета Победителю: -20 $ - все что причитается от заказчика в профиль дизайнеруДизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
Разработка дизайна, макета образовательного сайта (обучение инностранным языкам).Дизайн сайтов96 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужно переделать этот сайт, и с точки зрения дизайна и админку улучшить СMS JoomlaДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт15 лет назад
Компания СМАРТЛАЙН , новообразованная. Сфера деятельности: автоматизация технологических процессов и инсталляция систем "УМНЫЙ ДОМ" и интеллектуальные здания. Индивидуальное проектирование данных систем.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Интересует дизайн и верстка. Похожие по смыслу сайты: www.mixx.com , www.digg.com и www.ireport.com. Дизайн должен быть выполнен в стиле Web 2.0. Чистые, позитивные, тёплые цвета, тонкие линии, скругления, ощущение пространства и свободы. Требуется создать у ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен дизайн сайта для магазина мототехники: Мотоциклы, мопеды, ATV, аквабайки, снегоходы и т.д. Пожелание заказчика - оформление в стиде комп. игр типа NFS Most Wanted, Сникерс-Урбании (граффити, рваные фоны). Оплата только за готовый вариант (JPG с вашей ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Победитель конкурса CTRT? предоставивший вот такой вариант: http://www.weblancer.net/users/-Makc-/portfolio/529580.html#item Подробности ICQ 251479123Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $600
Нужен толковый и ответственный человек из Киева! 3 проекта, детальная информация о проектах только после представления портфолио и выбора исполнителя. Проекты простые! 3 разные тематики За каждый проект по 200 у.е.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад