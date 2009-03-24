Редизайн существующего сайта

Дизайн сайтовЗавершен56 заявок569 просмотров
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Требуется сделать:

редизайн существующего сайта http://schastie.by/

возможно стоит немного расширить функционал (например, что бы люди могли оставлять отзывы, комментарии на статьи)

верстку

раскрутку

1-2 баннера

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15 лет назад
Anatoli
69 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранные исполнители
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Очень доволен работой Александра. Было очень приятно работать. Все делалось очень быстро и качественно. Вместе искали и находили наилучшие решения. Очень гибок в работе и готов удовлетворить все пожелания заказчика.
Было очень приятно работать с Анатолием. Спасибо за интересный проект. Успехов вам в его дальнейшей реализации!
vanvany4
Иван 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$150
7 дней
Отличный дизайнер, предложил много интересных, оригинальных решений. Работа выполнена качественно и в срок.
Отличный заказчик!