Anatoli

Анатолий Кулинкович Anatoli

 
71 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн сайта

    Требуется освежить дизайн сайта schastie.by. Основное внимание уделить улучшению визуального оформления и пользовательского опыта. Разработка новых элементов и адаптация под современные тренды.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт на WordPress

    1. Требуется существенно ускорить загрузку сайта https://one-help.ru/  (Скорость загрузки не менее: 65 для мобильных (developers.google.com/speed/pagespeed/insights) 95 для компьютеров) 2. Доработать главную страницу

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт на Drupal 7

    Требуется: сделать сайт адаптивным; создать новый тип материала и разместить пару статей; кое-какие мелкие доработки. От вас сроки и цены и может быть комментарии. Сайт - http://one-help.ru/

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оживить сайт на Drupal

    Имеется сайт на cms Drupal, но не удается войти в админку, вернее войти удается, но при попытке что-то сделать выбрасывает. Можно ли оживить этот сайт или проще новый сделать? От вас сроки и цены и ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сборки osCommerce VaM Edition STS

    1. Требуется доработать сборку osCommerce VaM Edition STS так, чтобы можно было изменять в информационных страницах и в affiliate_info.php &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Возможно потребуется еше возможность изменения метатэгов &lt;meta name="Description" Content=""&gt; на этих же страницах&lt;/p&gt;

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется выполнить работы по "белому" продвижению сайта http://schastie.by/ Примеры ключевых слов - счастье, любовь, успех, здоровье Указывайте, пожалуйста, стоимость работ.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн существующего сайта

    Требуется сделать: редизайн существующего сайта http://schastie.by/ возможно стоит немного расширить функционал (например, что бы люди могли оставлять отзывы, комментарии на статьи) верстку раскрутку ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Unk
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Редизайн существующего сайта
Было очень приятно работать с Анатолием. Спасибо за интересный проект. Успехов вам в его дальнейшей реализации!
Очень доволен работой Александра. Было очень приятно работать. Все делалось очень быстро и качественно. Вместе искали и находили наилучшие решения. Очень гибок в работе и готов удовлетворить все пожелания заказчика.
Ответный отзыв
vanvany4
Иван 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Редизайн существующего сайта
Отличный заказчик!
Отличный дизайнер, предложил много интересных, оригинальных решений. Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв