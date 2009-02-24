Требуется освежить дизайн сайта schastie.by. Основное внимание уделить улучшению визуального оформления и пользовательского опыта. Разработка новых элементов и адаптация под современные тренды.
- Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт2 года назад
1. Требуется существенно ускорить загрузку сайта https://one-help.ru/ (Скорость загрузки не менее: 65 для мобильных (developers.google.com/speed/pagespeed/insights) 95 для компьютеров) 2. Доработать главную страницуВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется: сделать сайт адаптивным; создать новый тип материала и разместить пару статей; кое-какие мелкие доработки. От вас сроки и цены и может быть комментарии. Сайт - http://one-help.ru/Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт на cms Drupal, но не удается войти в админку, вернее войти удается, но при попытке что-то сделать выбрасывает. Можно ли оживить этот сайт или проще новый сделать? От вас сроки и цены и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать новую адаптивную, кроссбраузерную верстку (html5, css3) главной страницы сайта http://schastie.by/HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Требуется доработать сборку osCommerce VaM Edition STS так, чтобы можно было изменять в информационных страницах и в affiliate_info.php </p><p>2. Возможно потребуется еше возможность изменения метатэгов <meta name="Description" Content=""> на этих же страницах</p>Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется выполнить работы по "белому" продвижению сайта http://schastie.by/ Примеры ключевых слов - счастье, любовь, успех, здоровье Указывайте, пожалуйста, стоимость работ.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется сделать: редизайн существующего сайта http://schastie.by/ возможно стоит немного расширить функционал (например, что бы люди могли оставлять отзывы, комментарии на статьи) верстку раскрутку ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен16 лет назад