Новостной сайт с элементами соц сети

Интересует дизайн и верстка.

Похожие по смыслу сайты: www.mixx.com , www.digg.com и www.ireport.com.

Дизайн должен быть выполнен в стиле Web 2.0.

Чистые, позитивные, тёплые цвета, тонкие линии, скругления, ощущение пространства и свободы. Требуется создать у людей ощущение не сухого новостного сайта, а настрой теплоты и комфортности общения, но ... минимальными средствами графики и фоновых картинок. Тона, полутона, градиенты... Иконки не выпирающие из спокойной, не утомляющей зрение гаммы, читабельность.

Важная деталь - ТЗ не имеем и в ближайшее время не планируем. Но будет подобие ТЗ с графическими изображениями как бы это хотелось видеть.

От вас мне нужно эскиз главной страницы или ее части + пары иконок.

Прошу заметить что разговор про оплату пока не идёт, но будет после того как ваша кандидатура нас удовлетворит. Мы знаем, что хотим и готовы заплатить за это.

Проект будет постоянно дополняться сервисами, поэтому интересует дизайнер, который сможет посвящать ему время и в дальнейшем.

Так же наличие Skype обязательно.

Примеры Web 2.0 стиля:

http://tutorialblog.org/wide-web-20-style

http://www.styleignite.com/articles/view/analysis-of-web-20-design-layout-trends-part-1-clean-colorful-and-horizontally-divided