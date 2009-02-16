Новостной сайт с элементами соц сети

www.leanaschool.com Не меняя шаблон сделать новый дизайн, вставить новые картинки такого же размера и изменить цвета бэкграунда и рамок. Предпочтительно розово-сириневые-белые цвета. Также поменять название sSkinDoctor на Ароматерапия. Тема картинок - цветы, растения. Дизайн нужно сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует дизайн и верстка.
Похожие по смыслу сайты: www.mixx.com , www.digg.com и www.ireport.com.
Дизайн должен быть выполнен в стиле Web 2.0.
Чистые, позитивные, тёплые цвета, тонкие линии, скругления, ощущение пространства и свободы. Требуется создать у людей ощущение не сухого новостного сайта, а настрой теплоты и комфортности общения, но ... минимальными средствами графики и фоновых картинок. Тона, полутона, градиенты... Иконки не выпирающие из спокойной, не утомляющей зрение гаммы, читабельность.
Важная деталь - ТЗ не имеем и в ближайшее время не планируем. Но будет подобие ТЗ с графическими изображениями как бы это хотелось видеть.
От вас мне нужно эскиз главной страницы или ее части + пары иконок.
Прошу заметить что разговор про оплату пока не идёт, но будет после того как ваша кандидатура нас удовлетворит. Мы знаем, что хотим и готовы заплатить за это.
Проект будет постоянно дополняться сервисами, поэтому интересует дизайнер, который сможет посвящать ему время и в дальнейшем.
Так же наличие Skype обязательно.
Примеры Web 2.0 стиля:
http://tutorialblog.org/wide-web-20-style
http://www.styleignite.com/articles/view/analysis-of-web-20-design-layout-trends-part-1-clean-colorful-and-horizontally-divided
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