Нужна шапка для сайта + иконки.

www.leanaschool.com Не меняя шаблон сделать новый дизайн, вставить новые картинки такого же размера и изменить цвета бэкграунда и рамок. Предпочтительно розово-сириневые-белые цвета. Также поменять название sSkinDoctor на Ароматерапия. Тема картинок - цветы, растения. Дизайн нужно сделать ...
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Здравствуйте, нужно разработать логотип сайта (перерисовать имеющийся) + перерисовать иконки.
Присылайте ссылки на портфолио. Оплата по факту.
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