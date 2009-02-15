Создание дизайна сайта туристической компании

Доброй ночи, коллеги. Нужен дизайн интернет-магазина строительных материалов. Возможно кто-то когда-то делал, но по той или иной причине дизайн не был принят и т.п. ВНИМАНИЕ! Прошу не беспокоить студии и менеджеров. Макеты со сборников шаблонов не предлагать ...