Создание дизайна сайта туристической компании

$500
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок582 просмотра
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#1$

Создать дизайн тур компании.

Вся информация в приложении.

Бюджет 18000, поэтому предоплата возможна только после принятия предварительного варианта для последующих доработок.

Предварительные варианты нужны к вечеру среды.

Пишите все вопросы мне на почту - здесь я гость редкий.

15 лет назад
Shklyarick
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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