Разработка дизайна сайта

Необходим редизайн интернет магазина MATRIX.biz.ua Магазин занимается продажей компьютерной техники, аксессуаров, фото-видео товаров, телевизоры.... Нужен интересный дизайн в тематике Матрицы))) (черный мрачный не хотим..))..) Верстка не обязательна... но приветствуется за доп плату ))) работать будет либо на шопскрипт, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн сайта. Главная страница и внутренняя.
Фирма занимается крупногабаритными грузоперевозками.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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